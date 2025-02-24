CREA: ЕС потратил на нефть и газ из России больше денег, чем на финансовую помощь Украине

В 2024 году ЕС потратил на нефть и газ из РФ на 39% больше, чем на финансовую помощь Украине

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Европейский Союз тратит больше денег на российское ископаемое топливо, чем на финансовую помощь Украине. Об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения России.

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По оценкам CREA, за третий год полномасштабной войны России против Украины ЕС импортировал российскую нефть и газ на общую сумму 21,9 млрд евро, что почти столько же, сколько было куплено блоком за 2023 год.

Импорт российского ископаемого топлива в ЕС за третий год полномасштабной войны превысил 18,7 млрд евро финансовой помощи, которую блок направил Украине в 2024 году.

Также в отчете говорится, что в календарном 2024 году ЕС потратил на импорт российского ископаемого топлива на 39% больше, чем выделил на помощь Украине (без учета военной и гуманитарной помощи).

Кроме того, страны G7+ импортировали нефтепродукты на сумму 18 млрд евро из шести нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Турции, из которых примерно 9 млрд евро было переработано из российской нефти.

Их импорт продуктов из российской нефти принес РФ примерно 4 млрд евро налоговых поступлений.

Общий доход России от продажи ископаемого топлива в мире за третий год полномасштабной войны составил 242 млрд евро, а с февраля 2022 года – 847 млрд евро.

Россия получает до половины своих налоговых поступлений от нефтегазового сектора. По информации CREA, 558 танкеров российского теневого флота перевезли 167 млн тонн стоимостью 83 млрд евро за третий год большой войны в Украине.

Теневой флот обработал 78% российских морских поставок сырой нефти стоимостью 57 млрд евро и 37% нефтепродуктов на 26 млрд евро.

По оценкам CREA, усиление санкций, направленных против российских обходных путей, может сократить доходы РФ от экспорта ископаемого топлива на 51 млрд евро ежегодно, что фактически снизит доходы страны на 20%.