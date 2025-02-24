CREA: ЄС витратив на нафту і газ з Росії більше грошей, ніж на фінансову допомогу Україні

У 2024 році ЄС витратив на нафту і газ з РФ на 39% більше, ніж на фінансову допомогу Україні

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Європейський Союз витрачає більше грошей на російське викопне паливо, ніж на фінансову допомогу Україні. Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), присвяченому третій річниці повномасштабного вторгнення Росії.

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За оцінками CREA, за третій рік повномасштабної війни Росії в Україні ЄС імпортував російської нафти та газу на загальну суму 21,9 млрд євро, що майже стільки ж, скільки було куплено блоком за 2023 рік.

Імпорт російського викопного палива до ЄС за третій рік повномасштабної війни перевищив 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку блок направив Україні у 2024 році.

Також у звіті зазначається, що у календарному 2024 році ЄС витратив на імпорт російського викопного палива на 39% більше, ніж виділив на допомогу Україні (без урахування військової та гуманітарної допомоги).

Крім цього, країни G7+ імпортували нафтопродуктів на суму 18 млрд євро з шести нафтопереробних заводів в Індії та Туреччині, з яких приблизно 9 млрд євро було перероблено з російської нафти.

Їхній імпорт продуктів з російської нафти приніс РФ приблизно 4 млрд євро податкових надходжень.

Загальний дохід Росії від продажу викопного палива у світі за третій рік повномасштабної війни сягнув 242 млрд євро, а з лютого 2022 року – 847 млрд євро.

Росія отримує до половини своїх податкових надходжень від нафтогазового сектору. За інформацією CREA, 558 танкерів російського тіньового флоту перевезли 167 млн тонн вартістю 83 млрд євро за третій рік великої війни в Україні.

Тіньовий флот обробив 78% російських морських постачань сирої нафти вартістю 57 млрд євро і 37% нафтопродуктів на 26 млрд євро.

За оцінками CREA, посилення санкцій, спрямованих проти російських обхідних шляхів, може скоротити доходи РФ від експорту викопного палива на 51 млрд євро щорічно, що фактично зменшить прибутки країни на 20%.