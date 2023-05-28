Дания создала для Украины инвестиционный фонд на $133 млн

Дания создала специальный инвестиционный фонд для Украины на общую сумму 1 млрд датских крон, что составляет около $133 млн. О запуске программы было объявлено во время Украинского инвестиционного форума в Копенгагене, сообщает пресс-служба Минэкономики.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, Дания является одним из лидеров финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая – $212 млн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов", – сказала Юлия Свириденко.

Как отметил заместитель министра экономики Александр Грибан, украинским компаниям интересно не только импортировать датские продукты, но и локализовать производство такой продукции в Украине.

"Нас интересуют датские технологии, и мы видим большую перспективу в применении и размещении датских компаний в Украине в приоритетных отраслях. В частности, это возобновляемая энергетика, строительные материалы, технологии восстановления коммунального хозяйства, а также оборонные технологии и технологии двойного назначения", – отметил Грибан.

Во время форума было объявлено об утверждении финансирования двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона — Нибулоне, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн — 15 млн евро.

Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.

По словам Грибана, датский фонд не только будет предоставлять финансовые гарантии, но и будет непосредственно осуществлять кредитование, которое ставит его на отдельную ступень финансовых институтов, открывших свои программы для Украины.

Датское правительство также планирует существенно увеличить лимиты и расширить программу финансовой помощи для Украины.