Данія створила для України інвестиційний фонд на $133 млн

Данія створила спеціальний інвестиційний фонд для України на загальну суму 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн. Про запуск програми було оголошено під час Українського інвестиційного форуму в Копенгагені, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн.

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"Спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів", – сказала Юлія Свириденко.

Як зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан, українським компаніям цікаво не лише імпортувати данські продукти, а і локалізувати виробництво такої продукції в Україні.

"Нас цікавлять данські технології і ми бачимо велику перспективу у застосуванні та розміщенні данських компаній в Україні у пріоритетних галузях. Зокрема, це відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення", – зазначив Грибан.

Під час форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проєктів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону — Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн — 15 млн євро.

Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у данських експортерів.

За словами Грибана, данський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але й безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України.

Також данський уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.