"Деньги ходят за ребенком". Правительство утвердило порядок оплаты оздоровления и отдыха детей

На программу по оздоровлению и отдыху отдельных категорий детей предусмотрено 91,5 млн грн

Фото из Telegram Юлии Свириденко

Кабмин утвердил порядок, по которому государство будет оплачивать оздоровление и отдых для детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На программу предусмотрено 91,5 млн грн, она будет работать по принципу "деньги ходят за ребенком". Дети из украинских семей, нуждающихся в поддержке, смогут оздоровиться в учреждениях, внесенных в госреестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей, и с которыми заключил договоры об оплате Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Воспользоваться услугой могут:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети лиц, признанных участниками боевых действий;

дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в результате войны;

дети – внутренне перемещенные лица;

дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;

родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье;

дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию и не имеющие медицинских противопоказаний.

Перечень заведений, с которыми заключено соглашение, обнародуют на сайте Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Продолжительность услуги оздоровления составляет 21 день, услуги отдыха – 14 дней.