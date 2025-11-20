"Гроші ходять за дитиною". Уряд затвердив порядок оплати оздоровлення та відпочинку дітей

На програму з оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей передбачено 91,5 млн грн

Фото з Telegram Юлії Свириденко

Кабмін затвердив порядок, за яким держава оплачуватиме оздоровлення та відпочинок для дітей, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Про це повідомила пресслужба уряду.

На програму передбачено 91,5 млн грн, вона працюватиме за принципом "гроші ходять за дитиною". Діти з українських родин, які потребують підтримки, зможуть оздоровитися у закладах, що внесені до держреєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, і з якими уклав договори про оплату Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Скористатися послугою можуть:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій;

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) внаслідок війни;

діти – внутрішньо переміщені особи;

діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї;

діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування і не мають медичних протипоказань.

Перелік закладів, з якими укладено угоду, оприлюднять на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Тривалість послуги оздоровлення становить 21 день, послуги відпочинку – 14 днів.