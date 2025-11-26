Доходы местных бюджетов от сборов за парковку выросли почти на четверть. Налоговая назвала лидеров

Фото: depositphotos.com

В местные бюджеты за 10 месяцев 2025 года поступило 174,4 млн грн сбора за паркоместа, что на 23,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (140,9 млн грн). Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Лидеры по объемам уплаты: Одесская область (62,6 млн грн), Львовская область (47 млн грн); Днепропетровская область (43 млн грн) и Ивано-Франковская область (7,2 млн грн).

Организуют и обеспечивают парковки 679 субъектов хозяйствования по всей стране.