Доходы местных бюджетов от сборов за парковку выросли почти на четверть. Налоговая назвала лидеров
Елена Кравченко
Редактор новостей LIGA.net
В местные бюджеты за 10 месяцев 2025 года поступило 174,4 млн грн сбора за паркоместа, что на 23,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (140,9 млн грн). Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Лидеры по объемам уплаты: Одесская область (62,6 млн грн), Львовская область (47 млн грн); Днепропетровская область (43 млн грн) и Ивано-Франковская область (7,2 млн грн).
Организуют и обеспечивают парковки 679 субъектов хозяйствования по всей стране.
- Верховная Рада 23 октября приняла закон о создании выделенных мест на парковках для водителей с детьми в возрасте до трех лет. Таких мест должно быть не менее 5% от общего количества, но минимум одно. Их будут обозначать дорожными знаками или разметкой.
