Доходи місцевих бюджетів від зборів за паркування зросли майже на чверть. Податкова назвала лідерів

Фото: depositphotos.com

До місцевих бюджетів за 10 місяців 2025 року надійшло 174,4 млн грн збору за паркомісця, що на 23,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року (140,9 млн грн). Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Лідери за обсягами сплати: Одеська область (62,6 млн грн), Львівська область (47 млн грн); Дніпропетровська область (43 млн грн) та Івано-Франківська область (7,2 млн грн).

Читайте також Хаотичне паркування загрожує життю. Чи зможуть рятувальники до вас доїхати

Організовують та забезпечують парковки 679 суб’єктів господарювання у всій країні.