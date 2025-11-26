Доходи місцевих бюджетів від зборів за паркування зросли майже на чверть. Податкова назвала лідерів
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
До місцевих бюджетів за 10 місяців 2025 року надійшло 174,4 млн грн збору за паркомісця, що на 23,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року (140,9 млн грн). Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.
Лідери за обсягами сплати: Одеська область (62,6 млн грн), Львівська область (47 млн грн); Дніпропетровська область (43 млн грн) та Івано-Франківська область (7,2 млн грн).
Організовують та забезпечують парковки 679 суб’єктів господарювання у всій країні.
- Верховна Рада 23 жовтня ухвалила закон про створення виділених місць на парковках для водіїв із дітьми віком до трьох років. Таких місць має бути не менш ніж 5% від загальної кількості, але мінімум одне. Їх позначатимуть дорожніми знаками або розміткою.
