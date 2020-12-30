Доходы украинцев начали расти несмотря на карантин – Госстат

Реальные доходы украинцев в третьем квартале 2020 года выросли на 3,2% после падения на 7,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



По данным ведомства, доходы населения Украины составили 1 030 млрд грн.

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Доход в расчете на одного человека составил 19 390 грн (в ІІІ квартале 2019 года – 17 934 грн). По данным Госстата, реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.

По данным НБУ, карантинные ограничения, которые были введены в марте, снизили реальный доход населения во втором квартале 2020 году на 7,2% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Одной из причин этого стал существенный рост безработицы, достигший 10,3%. На реальный доход также повлияло уменьшение на четверть полученной из-за рубежа зарплаты трудовых мигрантов.

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Наталия Софиенко

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