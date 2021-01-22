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Долги Донецкой железной дороги. Сбербанк требует от Укрзализныци более $60 млн

22.01.2021, 09:55
Долги Донецкой железной дороги. Сбербанк требует от Укрзализныци более $60 млн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу АО "Укрзализныця" и оставил без изменений решение Хозсуда Донецкой области, которым было заменено ГП Донецкая железная дорога на Укрзализныцю как ответчика в деле о взыскании $56,1 млн задолженности и 149 млн грн пени по кредитным договорам. Об этом пишет Finbalance.

22 декабря 2020 года Хозсуд Киева открыл производство в деле по иску Сбербанка к Укрзализныце о взыскании $17,25 млн задолженности по начисленным за период с 14.12.2017 по 23.11.2020 и неуплаченных процентов за пользование кредитной линией по договору от 29.12.2011.

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10 декабря 2020 года Верховный Суд отказался рассматривать кассационную жалобу Укрзализныци на решение суда, которым УЗ признали правопреемником Донецкой железной дороги – должником в исполнительном производстве №59296433, в рамках которого Сбербанк взыскивает с Донецкой железной дороги $68 млн.

В июне УЗ сообщила, что большая палата Верховного суда признала ее правопреемником ГП Донецкая железная дорога.

Это означает, что монополист должен погасить все долги ГП Донецкая железная дорога, не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал. При том, что в ОРДЛО находится более 20 000 грузовых вагонов УЗ, почти 6000 вагонов других собственников, почти 6000 пассажирских вагонов и более 300 локомотивов, сообщили в компании.

По приблизительным подсчетам УЗ, сумма финансовых обязательств ГП Донецкая железная дорога перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед Сбербанком – 3,5 млрд грн, ВТБ Банком – 1,2 млрд грн.

  • Ранее УЗ подписала соглашение со Сбербанком (Украина) о реструктуризации долга в размере $200 млн. Конечный срок погашения долга наступал 31 июля 2020 года. 
  • В апреле этого года НБУ заявил, что смена собственника существенного участия дочернего банка "Сбербанка России" в Украине – АО "Сбербанк" – прошла без согласования с украинским регулятором.

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Наталия Софиенко
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суд укрзализныця Сбербанк донецкая железная дорога

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