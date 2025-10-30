Экономика Франции показала рекордные темпы роста за два года на фоне политического кризиса

ВВП Франции вырос на 0,5% в третьем квартале 2025 года, что стало рекордом за два года

Фото: EPA

Франция продемонстрировала самые высокие темпы роста экономики за последние два года на фоне политического и бюджетного кризиса в третьем квартале 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

Франция стала главным драйвером роста экономики еврозоны. Ее ВВП вырос на 0,5%, что стало лучшим результатом с 2023 года.

Экономический подъем обеспечили рост внутреннего спроса и активная внешняя торговля.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр назвал результаты "выдающимися". Тем временем премьер-министр Себастьян Лекорню пытается стабилизировать бюджет и удержаться в условиях разделенного парламента.

На фоне снижения кредитных рейтингов глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо предупредил о "медленном удушении" из-за неспособности справиться с ростом долга.

В целом экономика стран еврозоны в третьем квартале 2025 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что вдвое больше, чем ожидали экономисты, и лучше показателя второго квартала (0,1%).

Германия и Италия продемонстрировали стагнацию, лишь избежав рецессии.

Среди других стран: Испания снова показала крепкие темпы роста, Нидерланды поднялись на 0,4%, Бельгия – на 0,3%, Португалия – на 0,8%. Зато Ирландия, Финляндия и Литва зафиксировали падение.

Европейский центральный банк пока не планирует новых снижений ставки, удерживая ее на уровне 2%, ведь инфляция приблизилась к целевому показателю.