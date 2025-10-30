Економіка Франції показала рекордні темпи зростання за два роки на тлі політичної кризи

ВВП Франції зріс на 0,5% у третьому кварталі 2025 року, що стало рекордом за два роки

Фото: EPA

Франція продемонструвала найвищі темпи зростання економіки за останні два роки на тлі політичної та бюджетної кризи у третьому кварталі 2025 року. Про це пише Bloomberg.

Франція стала головним драйвером зростання економіки єврозони. Її ВВП зріс на 0,5%, що стало найкращим результатом з 2023 року.

Економічне піднесення забезпечили зростання внутрішнього попиту та активна зовнішня торгівля.

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр назвав результати "видатними". Тим часом премʼєр-міністр Себастьян Лекорню намагається стабілізувати бюджет і втриматися в умовах розділеного парламенту.

На тлі зниження кредитних рейтингів глава Банку Франції Франсуа Вільруа де Гальо попередив про "повільне задушення" через неспроможність впоратися зі зростанням боргу.

Загалом економіка країн єврозони у третьому кварталі 2025 року зросла на 0,2% порівняно з попереднім кварталом, що удвічі більше, ніж очікували економісти, і краще за показник другого кварталу (0,1%).

Німеччина та Італія продемонстрували стагнацію, лише уникнувши рецесії.

Серед інших країн: Іспанія знову показала міцні темпи зростання, Нідерланди піднялися на 0,4%, Бельгія – на 0,3%, Португалія – на 0,8%. Натомість Ірландія, Фінляндія та Литва зафіксували падіння.

Європейський центральний банк поки не планує нових знижень ставки, утримуючи її на рівні 2%, адже інфляція наблизилася до цільового показника.