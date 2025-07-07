Минобороны заплатило 90 млн грн за бракованные ПТРК: есть подозреваемые

Чиновники оборонного ведомства поставляли непригодные ракетные установки и нанесли государству ущерб в размере 90 млн грн, заявил генеральный прокурор

Фото: СБУ

Бывшему чиновнику Министерства обороны и двум бывшим руководителям оборонного предприятия предъявлено подозрение в связи с поставкой неисправных ракетных установок для ВСУ. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Краченко.

По версии следствия, эти установки были непригодны для использования, но, несмотря на это, государство заплатило за них более 90 млн гривен. Именно такую сумму ущерба на данный момент фиксируют правоохранители.