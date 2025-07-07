Минобороны заплатило 90 млн грн за бракованные ПТРК: есть подозреваемые
Бывшему чиновнику Министерства обороны и двум бывшим руководителям оборонного предприятия предъявлено подозрение в связи с поставкой неисправных ракетных установок для ВСУ. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Краченко.
По версии следствия, эти установки были непригодны для использования, но, несмотря на это, государство заплатило за них более 90 млн гривен. Именно такую сумму ущерба на данный момент фиксируют правоохранители.
В СБУ добавили, что схема была разработана "прежним руководством Министерства обороны".
"Данное вооружение играет ключевую роль в уничтожении бронетанковых групп противника, которые пытаются прорвать оборонительные позиции украинских войск", – отмечают в СБУ.
Как установило расследование, находясь в должности в течение 2022-2023 годов, руководитель одного из департаментов Министерства обороны заключил государственный контракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ.
Согласно подписанному договору столичная оборонная компания должна была поставить в военное ведомство крайне необходимые ПТРК (противотанковые ракетные комплексы), которые должны были быть немедленно направлены на передовую.
Однако вместо современного вооружения подрядчики поставили заказчикам непригодные для использования по назначению противотанковые установки, а полученные бюджетные средства были выведены в тень. Выводы независимой экспертизы, инициированной СБУ, подтвердили неисправное тактико-техническое состояние ПТРК.
Имена подозреваемых пока не разглашаются. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности: растрата средств в особо крупных размерах, препятствование деятельности ВСУ, служебный подлог. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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