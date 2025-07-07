Міноборони заплатило 90 млн грн за браковані ПТРК: є підозрювані
Колишньому посадовцю Міністерства оборони та двом екскерівникам оборонного підприємства повідомили про підозру через постачання бракованих ракетних установок для ЗСУ. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За версією слідства, ці установки були непридатними для використання, але, попри це, держава заплатила за них понад 90 млн грн. Саме таку суму збитків наразі фіксують правоохоронці.
У СБУ додали, що схемою "займалося попереднє керівництво Міноборони".
"Дане озброєння відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ", – зазначають у СБУ.
Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, очільник одного з департаментів Міноборони уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ.
Відповідно до підписаного договору столична оборонна компанія мала поставити військовому відомству дуже необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову.
Втім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь. Висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, підтвердили несправний тактико-технічний стан ПТРК.
Імена підозрюваних поки не називають. Їм закидають одразу кілька статей Кримінального кодексу – зокрема: розтрату коштів в особливо великих розмірах, перешкоджання діяльності ЗСУ, службове підроблення. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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