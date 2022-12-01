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Экс-игрок сборной Украины по футболу получил подозрение в неуплате 18,2 млн грн налогов

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 15:10
Экс-игрок сборной Украины по футболу получил подозрение в неуплате 18,2 млн грн налогов - Фото
Фото: depositphotos.com

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении в неуплате налогов "представителю сборной Украины по футболу". Источники LIGA.net сообщили, что речь об одном из бывших футболистов сборной.

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На сайте Бюро говорится, что в течение 2016-2018 годов подозреваемый заработал более 100 млн грн, но скрыл эти доходы. В результате он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн гривен и военного сбора в сумме более 1 млн грн.

В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще более чем на 1 млн грн.

Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

Андрій Водяний
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футбол уклонение от налогов БЭБ
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