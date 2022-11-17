Недоплатили налогов на 320 млн грн: БЭБ разоблачило компании депутатов Госдумы РФ

Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило группу компаний, часть из которых принадлежат подсанкционным гражданам России, в уклонении от уплаты налогов на 320 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Одно из предприятий, задействованное в схеме уклонения от уплаты налогов, относится к российской группе, владельцами которой являются депутаты госдумы России из санкционного списка СНБО.

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В общей сложности сотрудники БЭБ разоблачили должностных лиц более 10 компаний, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах в 2020-2022 годах. Они умышленно занижали уплату налога на прибыль предприятиям реального сектора экономики.

Общая сумма ущерба бюджету Украины от деятельности упомянутых компаний составляет более 210 млн грн.

Детективы БЭБ производят аресты банковских счетов этих компаний. Уже арестованы счета, на которых находится около 200 млн грн.

Ранее, в сентябре, сотрудники БЭБ разоблачили группу компаний олигарха из санкционного списка СНБО, в схеме по уклонению от уплаты налогов на 108 млн грн.

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Роман Бриль

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