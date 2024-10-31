Экспортная цена на украинскую голубику выросла почти на 18%. Прогноз на 2025 год

Экспорт украинской голубики в 2024 году составил 5 000 тонн, а общая сумма составила $26 млн.

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Средняя цена реализации украинской голубики в этом сезоне превысила $5 за килограмм, что на 17,6% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал трейдер украинской голубиной на рынках ЕС Евгений Харлан отраслевому изданию EastFruit.

Во второй половине августа стандартной была экспортная цена на уровне выше 6 евро за килограмм за ягоду первого сорта, в сентябре – 10 евро за килограмм.

В этом сезоне экспорт голубики из Украины составил 5 000 тонн, что на 33% больше, чем в прошлом году. В денежном эквиваленте экспорт украинской голубики составил $26 млн (на 56% больше, чем в прошлом).

На внутреннем рынке стоимость голубики достигла исторического минимума и кое-где составляла 60 грн за килограмм.

В 2024 году состоялась кооперация производителей украинской голубики с целью консолидации экспортных поставок и минимизации сопутствующих расходов.

Уже есть единичные примеры, когда крупные экспортеры-производители привлекают для выполнения своих контрактов более мелкие хозяйства и даже помогают последним осуществлять прямой экспорт с поступлением валютной выручки, отмечает Харлан.

В то же время Польша уступила первое место Нидерландам за импортом украинской продукции. Экспорт в Германию был всего на 6% меньше экспорта в Польшу.

Смена лидера по импорту украинской голубики связана с изменением экспортной политики основных национальных производителей, которые стратегически фокусируются на более маржинальных рынках ЕС.

Увеличение экспорта украинской голубики в сезоне 2024 произошло на фоне неблагоприятных погодных условий, которые уменьшили фактическое производство по меньшей мере на 1 000 тонн и ухудшили качество выращенной продукции.

По мнению Харлана, экспортный потенциал Украины, исходя из уже существующих насаждений, составляет 25 000 тонн голубики в год в ближайшие 4 года.

Он также добавил, что в 2025 году при общем производстве около 11 000-12 000 тонн, внутренний рынок не ожидает увеличения спроса, что приведет к усилению конкуренции, ухудшению возможностей реализации продукции и, как следствие, к стагнации розничных цен, а возможно к нового исторического минимума в гривневом эквиваленте

Кроме того, Харлан прогнозирует, что в 2025 году рост продаж голубики достигнет уровня 6 500-8 000 тонн. Основными направлениями экспорта должны быть Нидерланды, Германия, Испания, Великобритания, Польша.