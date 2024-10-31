Експортна ціна на українську лохину зросла майже на 18%. Прогноз на 2025 рік
Середня ціна реалізації української лохини цього сезону перевищила $5 за кілограм, що на 17,6% більше, ніж торік. Про це розповів трейдер українською лохиною на ринках ЄС Євгеній Харлан галузевому виданню EastFruit.
У другій половині серпня стандартною була експортна ціна на рівні вище 6 євро за кілограм за ягоду першого сорту, у вересні – 10 євро за кілограм.
Цього сезону експорт лохини з України склав 5000 тонн, що на 33% більше, ніж минулого року. У грошовому еквіваленті експорт української лохини склав $26 млн (на 56% більше, ніж торік).
На внутрішньому ринку вартість лохини сягнула історичного мінімуму та подекуди складала 60 грн за кілограм.
У 2024 році відбулася кооперація виробників української лохини з метою консолідації експортних постачань та мінімізації супутніх витрат.
Вже існують непоодинокі приклади, коли великі експортери-виробники залучають для виконання своїх контрактів більш дрібні господарства та навіть допомагають останнім здійснювати прямий експорт з надходженням валютного виторгу, зазначає Харлан.
Водночас Польща поступилася першим місцем Нідерландам за імпортом української продукції. Експорт до Німеччини був лише на 6% менше експорту до Польщі.
Зміна лідера з імпорту української лохини пов’язана зі зміною експортної політики основних національних виробників, які стратегічно фокусуються на більш маржинальних ринках ЄС.
Збільшення експорту української лохини в сезоні 2024 року відбулось на тлі несприятливих погодних умов, які зменшили фактичне виробництво щонайменше на 1000 тонн та погіршили якість вирощеної продукції.
На думку Харлана, експортний потенціал України, виходячи з вже наявних насаджень, складає 25 000 тонн лохини на рік в найближчі чотири роки.
Він також додав, що у 2025 році за загального виробництва близько 11 000 – 12 000 тонн внутрішній ринок не очікує збільшення попиту, що призведе до посилення конкуренції, погіршення можливостей реалізації продукції, та, як наслідок, до стагнації роздрібних цін, а можливо, до нового історичного мінімуму в гривневому еквіваленті.
Крім цього, Харлан прогнозує, що у 2025 році зростання продажів лохини сягне рівня 6500–8000 тонн. Основними напрямками експорту мають бути Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, Польща.
- У 2023 році Україна встановила історичний рекорд експорту лохини, вперше поставивши на зовнішні ринки понад 4000 тонн цієї ягоди у свіжому вигляді.
- 14 жовтня стало відомо, що Україна у світовій трійці експортерів лохини, що найшвидше зростають.