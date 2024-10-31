Експортна ціна на українську лохину зросла майже на 18%. Прогноз на 2025 рік

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Середня ціна реалізації української лохини цього сезону перевищила $5 за кілограм, що на 17,6% більше, ніж торік. Про це розповів трейдер українською лохиною на ринках ЄС Євгеній Харлан галузевому виданню EastFruit.

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У другій половині серпня стандартною була експортна ціна на рівні вище 6 євро за кілограм за ягоду першого сорту, у вересні – 10 євро за кілограм.

Цього сезону експорт лохини з України склав 5000 тонн, що на 33% більше, ніж минулого року. У грошовому еквіваленті експорт української лохини склав $26 млн (на 56% більше, ніж торік).

На внутрішньому ринку вартість лохини сягнула історичного мінімуму та подекуди складала 60 грн за кілограм.

У 2024 році відбулася кооперація виробників української лохини з метою консолідації експортних постачань та мінімізації супутніх витрат.

Вже існують непоодинокі приклади, коли великі експортери-виробники залучають для виконання своїх контрактів більш дрібні господарства та навіть допомагають останнім здійснювати прямий експорт з надходженням валютного виторгу, зазначає Харлан.

Водночас Польща поступилася першим місцем Нідерландам за імпортом української продукції. Експорт до Німеччини був лише на 6% менше експорту до Польщі.

Зміна лідера з імпорту української лохини пов’язана зі зміною експортної політики основних національних виробників, які стратегічно фокусуються на більш маржинальних ринках ЄС.

Збільшення експорту української лохини в сезоні 2024 року відбулось на тлі несприятливих погодних умов, які зменшили фактичне виробництво щонайменше на 1000 тонн та погіршили якість вирощеної продукції.

На думку Харлана, експортний потенціал України, виходячи з вже наявних насаджень, складає 25 000 тонн лохини на рік в найближчі чотири роки.

Він також додав, що у 2025 році за загального виробництва близько 11 000 – 12 000 тонн внутрішній ринок не очікує збільшення попиту, що призведе до посилення конкуренції, погіршення можливостей реалізації продукції, та, як наслідок, до стагнації роздрібних цін, а можливо, до нового історичного мінімуму в гривневому еквіваленті.

Крім цього, Харлан прогнозує, що у 2025 році зростання продажів лохини сягне рівня 6500–8000 тонн. Основними напрямками експорту мають бути Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, Польща.