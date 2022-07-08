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ЕС притормозил решение по займам Украине 1,5 млрд евро – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 09:10
ЕС притормозил решение по займам Украине 1,5 млрд евро – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

Вопрос о выделении Европейским Союзом займа Украине в размере 1,5 миллиарда евро застопорился из-за оговорки исполнительного органа ЕС по финансовым рискам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух представителей Еврокомиссии.

Обычно такие займы выделяются Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) для операций за пределами ЕС в размере не более 9% от общего объема финансирования. Однако на этот раз комиссия хочет выделить 70% от общей суммы – как это было с предыдущим предложением в размере 1 миллиарда евро.

В связи с этим, по словам источников, ЕС должен убедиться, что сможет компенсировать ущерб в случае дефолта Украины.

Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы страны-члены ЕС или ЕИБ распределили между собой часть дополнительных рисков, связанных с займами для Украины.

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Наталия Софиенко
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ЕС финансовая помощь украине
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