Эстония первой из стран Европы начала подготовку к конфискации активов россиян
10.01.2023, 09:04
Центробанк России (Фото - cbr.ru)
Эстония первой из европейских стран начала подготовку к конфискации арестованных российских активов. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Михкель Тамм, пишет Bloomberg.
Правительство страны планирует в январе представить юридический план изъятия активов.
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Официальный Таллин планирует представить план до того, как Европейская комиссия примет общеблоковое решение о том, как распорядиться 300 миллиардами евро замороженных активов российского Центробанка, а также имуществом попавших под санкции россиян.
Страна заморозила российские активы почти на 20 миллионов евро. Правительство Эстонии выступает за передачу замороженных активов Украине.
- По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд. В Минюсте говорят, что у Украины есть "устное согласие" Запада на передачу ей этих $300 млрд.
- Европейский Союз изучает возможность использования части замороженных активов для восстановления Украины.
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