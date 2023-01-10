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Эстония первой из стран Европы начала подготовку к конфискации активов россиян

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 09:04
Эстония первой из стран Европы начала подготовку к конфискации активов россиян - Фото
Центробанк России (Фото - cbr.ru)

Эстония первой из европейских стран начала подготовку к конфискации арестованных российских активов. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Михкель Тамм, пишет Bloomberg.

Правительство страны планирует в январе представить юридический план изъятия активов.

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Официальный Таллин планирует представить план до того, как Европейская комиссия примет общеблоковое решение о том, как распорядиться 300 миллиардами евро замороженных активов российского Центробанка, а также имуществом попавших под санкции россиян.

Страна заморозила российские активы почти на 20 миллионов евро. Правительство Эстонии выступает за передачу замороженных активов Украине.

Наталія Софієнко
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эстония российские активы
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