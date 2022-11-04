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ЕС работает над передачей замороженных активов РФ для восстановления Украины – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 13:58
ЕС работает над передачей замороженных активов РФ для восстановления Украины – Bloomberg - Фото
Центробанк России (Фото - cbr.ru)

Европейский Союз изучает возможность использования части замороженных активов для восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Обсуждения находятся на ранней стадии и экспертам по правовым вопросам поручено изучить возможные варианты.

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По данным агентства, может быть конфискована, по крайней мере, часть замороженных активов российского Центробанка. Около 300 млрд евро заморожено в ЕС, США и союзных с ними странах, в странах ЕС – почти 23 млрд евро активов РФ, но их конфискация может вызвать "самые серьезные последствия", что также вызывает сомнения у европейцев.

В мае чиновники Министерства финансов выразили обеспокоенность о создании прецедента, который помешает другим иностранным центральным банкам размещать свои активы в США.

В мае министр финансов США Джанет Йеллен отмечала, что хотя такой шаг, как конфискация активов, в США не допустим с точки зрения законодательства, однако он был бы очень естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и гигантскую стоимость восстановительных работ. "Поэтому мы бы ожидали от России оплатить хотя бы часть этой стоимости", — заявила Йеллен.

В свою очередь, европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс предположил, что замороженные активы можно было бы содержать в качестве гарантий до тех пор, пока Россия не согласится добровольно принять участие в восстановлении Украины.

Читайте также: Украине нужно еще 1,5 трлн грн, но Запад не дает гарантий. Как будем выживать в 2023 году

Наталія Софієнко
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