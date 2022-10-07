Премьер Польши поддержал конфискацию активов ЦБ России "во благо Украины и нужды ЕС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе неформального саммита ЕС в Праге предложил другим европейским лидерам начать использование замороженных российских активов, пишет WP Wiadomości.

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"Был вопрос, есть ли потребность в создании нового фонда. Я указал на один источник, который относительно легко получить: замороженные активы Российской Федерации. Они составляют около 350 млрд евро. Сегодня эти средства можно использовать во благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши", – рассказал Моравецкий журналистам.

По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.

Министр юстиции Денис Малюська говорил, что у Украины есть устное согласие Запада на передачу $300 млрд резервов России.

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Андрій Водяний

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