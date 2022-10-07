Премьер Польши поддержал конфискацию активов ЦБ России "во благо Украины и нужды ЕС"
07.10.2022, 17:32
Фото: Матеуш Моравецкий / Facebook
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе неформального саммита ЕС в Праге предложил другим европейским лидерам начать использование замороженных российских активов, пишет WP Wiadomości.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Был вопрос, есть ли потребность в создании нового фонда. Я указал на один источник, который относительно легко получить: замороженные активы Российской Федерации. Они составляют около 350 млрд евро. Сегодня эти средства можно использовать во благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши", – рассказал Моравецкий журналистам.
- По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.
- Министр юстиции Денис Малюська говорил, что у Украины есть устное согласие Запада на передачу $300 млрд резервов России.
Читайте также: Украине нужно еще 1,5 трлн грн, но Запад не дает гарантий. Как будем выживать в 2023 году
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии