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Премьер Польши поддержал конфискацию активов ЦБ России "во благо Украины и нужды ЕС"

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 17:32
Премьер Польши поддержал конфискацию активов ЦБ России
Фото: Матеуш Моравецкий / Facebook

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе неформального саммита ЕС в Праге предложил другим европейским лидерам начать использование замороженных российских активов, пишет WP Wiadomości.

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"Был вопрос, есть ли потребность в создании нового фонда. Я указал на один источник, который относительно легко получить: замороженные активы Российской Федерации. Они составляют около 350 млрд евро. Сегодня эти средства можно использовать во благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши", – рассказал Моравецкий журналистам.

  • По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.
  • Министр юстиции Денис Малюська говорил, что у Украины есть устное согласие Запада на передачу $300 млрд резервов России.

Читайте также: Украине нужно еще 1,5 трлн грн, но Запад не дает гарантий. Как будем выживать в 2023 году

Андрій Водяний
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Матеуш Моравецкий польша репарации Россия
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