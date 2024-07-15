"Это желание украинской стороны". Литва отменила бесплатное обучение студентов из Украины

Правительство Литвы не будет компенсировать плату за обучение новоприбывшим украинцам

Фото: EPA

Правительство Литвы прекращает финансировать обучение украинских студентов, но некоторые вузы обещают оплачивать его самостоятельно. Об этом пишет литовское издание BNS.

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Государство продолжит компенсировать плату за обучение принятых в литовские высшие учебные заведения украинских студентов, прибывших в страну после начала российского вторжения в 2022 году, но больше не будет предоставлять эту услугу новоприбывшим украинцам.

В Министерстве образования Литвы пояснили, что организуют все мероприятия помощи гражданам Украины, проживающим в Литве, "в ответ на нужды украинского государства, в сотрудничестве и без поощрения оттока мозгов из Украины".

"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и сейчас нет необходимости переводить обучение в другое место", – добавили в министерстве.

После этих изменений украинцы, получившие среднее образование и сдавшие государственные экзамены в Литве, будут проходить тот же общий порядок вступления, что и граждане Литвы, и смогут претендовать на бюджетные места.

Некоторые высшие учебные заведения, несмотря на решение центральных властей, решили полностью или частично продолжать финансировать обучение украинцев.

Так, Вильнюсский колледж решил за собственные средства полностью профинансировать обучение всех поступивших в этом году граждан Украины, а также бесплатно предоставить общежитие и, по возможности, выделить стипендии.

Вильнюсский университет не намерен покрывать оплату обучения студентам из Украины, но обещает предоставлять 300 евро месячных стипендий, установленных университетом, бесплатное проживание в общежитиях и базах практики для поступающих.

Сколько студентов примут эти учебные заведения, пока неизвестно. В этом году, сообщили там, поступило больше заявлений от украинцев на обучение, чем в 2022 и 2023 годах.

Сейчас около 1100 украинских студентов учатся в 17 литовских высших учебных заведениях, больше всего, около 500 украинцев – в Вильнюсском университете.

Среди этих студентов наиболее популярны такие специальности, как бизнес, информационные технологии, системы искусственного интеллекта, архитектура, инженерия и коммуникации.

С февраля 2022 года студентам из Украины в Литве предоставляют ежемесячные стипендии в размере 300 евро и 60% компенсации годовой платы за обучение на бакалавриате, остальная часть покрывается за счет средств высшего учебного заведения.

Государство покрывало всю плату за обучение студентов второй степени, магистратуры.

В 2022-2024 годах Министерство образования, науки и спорта направило в поддержку украинских студентов более 11 млн евро.