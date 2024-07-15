"Це бажання української сторони". Литва скасувала безкоштовне навчання студентів з України

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Уряд Литви припиняє фінансувати навчання українських студентів, але деякі виші обіцяють оплачувати його самостійно. Про це пише литовське видання BNS.

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Держава продовжить компенсувати плату за навчання українських студентів, прийнятих до литовських вищих навчальних закладів, які прибули до країни після початку російського вторгнення у 2022 році, але більше не надаватиме цю послугу новоприбулим українцям.

У Міністерстві освіти Литви пояснили, що організовують всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, "у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку мізків з України".

"Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на цей момент нема потреби переводити навчання в інше місце", – додали в міністерстві.

Після цих змін українці, які здобули середню освіту та склали державні іспити в Литві, проходитимуть той самий загальний порядок вступу, що й громадяни Литви, і зможуть претендувати на бюджетні місця.

Деякі вищі навчальні заклади, попри рішення центральної влади, вирішили повністю або частково продовжувати фінансувати навчання українців.

Так, Вільнюський коледж вирішив за власні кошти повністю профінансувати навчання всіх громадян України, які вступили цього року, а також безкоштовно надати гуртожиток і, за можливості, виділити стипендії.

Вільнюський університет не має наміру покривати оплату навчання для студентів з України, але обіцяє надавати 300 євро місячних стипендій, встановлених університетом, безкоштовне проживання в гуртожитках і базах практики для вступників.

Скільки студентів приймуть ці навчальні заклади, поки що невідомо. Цього року, повідомили там, надійшло більше заяв від українців на навчання, ніж у 2022 та 2023 роках.

Зараз близько 1100 українських студентів навчаються у 17 литовських вищих навчальних закладах, найбільше, близько 500 українців, – у Вільнюському університеті.

Серед цих студентів найпопулярнішими залишаються такі спеціальності, як бізнес, інформаційні технології, системи штучного інтелекту, архітектура, інженерія та комунікації.

З лютого 2022 року студентам з України у Литві надають щомісячні стипендії у розмірі 300 євро та 60% компенсації річної плати за навчання на бакалавраті, інша частина покривається коштом вищого навчального закладу.

Держава покривала всю плату за навчання студентів другого ступеня, магістратури.

У 2022-2024 роках Міністерство освіти, науки та спорту спрямувало на підтримку українських студентів понад 11 млн євро.