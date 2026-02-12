Европейские сыры не пострадают: Китай значительно уменьшил пошлины на некоторую молочку из ЕС

Власти Китая считают, что европейская молочная продукция поставляется с субсидиями, и это якобы вредит китайской молочной отрасли

Китай установил окончательные импортные пошлины на некоторые молочные продукты из Европейского Союза на значительно более низком уровне, чем было предварительно объявлено в конце 2025 года. Об этом сообщило Министерство торговли Китая.

Ставка от 7,4% до 11,7% вступит в силу с 13 февраля. Под действие пошлин подпадают свежие сыры, творог, плавленый сыр, голубые и другие сыры с плесенью, молоко и сливки с содержанием жира более 10%.

Ставки пошлин, о которых было объявлено в декабре 2025 года, колебались от 21,9% для итальянской Sterilgarda Alimenti до 42,7% для FrieslandCampina из Нидерландов.

Министерство отметило, что в ходе расследования, начатого в 2024 году, власти Китая пришли к выводу, что европейская молочная продукция поставляется с использованием субсидий и якобы наносит существенный ущерб китайской молочной отрасли. В связи с этим Китай решил ввести "компенсационную" пошлину, которая зависит от конкретной компании-экспортера и устанавливается в процентах от таможенной стоимости товара.

Bloomberg отметило, что в 2025 году Китай был девятым по величине рынком экспорта сыра для ЕС, согласно правительственным данным за период до сентября. Объем продаж составил 20 765 тонн, что примерно на 12% меньше, чем годом ранее.

Старший экономист по продовольствию и сельскому хозяйству ING Тейс Гейер отметил, что хотя окончательные пошлины ниже, однако доступ к китайскому рынку остается проблемой.

Генеральный секретарь отраслевой ассоциации Euromilk Александер Антон добавил, что экспорт европейского сыра и сливок в Китай сталкивается с очень конкурентным рынком со стороны других стран, особенно тех, что соглашения о свободной торговле.