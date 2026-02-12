Європейські сири не постраждають: Китай значно зменшив остаточні мита на деяку молочку з ЄС

Влада Китаю вважає, що європейська молочна продукція постачається з субсидіями, і це нібито шкодить китайській молочній галузі

Фото: EPA / GUILLAUME HORCAJUELO

Китай встановив остаточні імпортні мита на деякі молочні продукти з Європейського Союзу на значно нижчому рівні, ніж було попередньо оголошено наприкінці 2025 року. Про це повідомило Міністерство торгівлі Китаю.

Ставка від 7,4% до 11,7% набуде чинності з 13 лютого. Під дію мит підпадають свіжі сири, кисломолочний сир, плавлений сир, блакитні й інші сири з пліснявою, молоко та вершки з вмістом жиру понад 10%.

Ставки мит, про які було оголошено в грудні 2025 року, коливалися від 21,9% для італійської Sterilgarda Alimenti до 42,7% для FrieslandCampina з Нідерландів.

Міністерство зазначило, що в процесі розслідування, початого у 2024 році, влада Китаю дійшла висновку, що європейська молочна продукція постачається з використанням субсидій і нібито завдає суттєвої шкоди китайській молочній галузі. У зв'язку з цим Китай вирішив запровадити "компенсаційне" мито, що залежить від конкретної компанії-експортера та встановлюється у відсотках від митної вартості товару.

Bloomberg зазначило, що у 2025 році Китай був дев’ятим за величиною ринком експорту сиру для ЄС, згідно з урядовими даними за період до вересня. Обсяг продажу становив 20 765 тонн, що приблизно на 12% менше, ніж роком раніше.

Старший економіст з продовольства й сільського господарства ING Тейс Гейєр зазначив, що хоч остаточні мита нижчі, проте доступ до китайського ринку залишається проблемою.

Читайте також Молочний передоз. Як гострий конфлікт на молочному ринку впливає на ціни в магазинах

Генеральний секретар галузевої асоціації Euromilk Александер Антон додав, що експорт європейського сиру та вершків до Китаю стикається з дуже конкурентним ринком з боку інших країн, особливо тих, що угоди про вільну торгівлю.