Фермер из Херсонской области первым получил почти 5 млн грн компенсации за разминирование

Фото: EPA / MAXYM MARUSENKO

Фермер из Херсонской области первым в Украине получил компенсацию за разминирование участка за свой счет. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Речь идет о сельскохозяйственном обществе "Перше травня", которому Укроборонсервис в марте-апреле 2023 года очистил участок площадью более 1150 гектаров за почти 6 млн грн.

Фермер получил 80% стоимости работ – 4,76 млн грн.

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный отметил, что компенсацию хозяйство получило через 51 день после подачи документов.

Участок расположен в Бериславском районе, там выращивают в основном зерновые или масличные культуры. В министерстве сообщили, что во время наступления россиян в 2022 году часть этих земель пострадала от боевых действий, а значительная часть техники, животноводческие комплексы были повреждены или уничтожены в результате обстрелов.

В пресс-службе напомнили, что для фермеров, которые разминировали свои участки с 24 февраля 2022 года до 15 апреля 2024 года компенсация составляет 80% стоимости гуманитарного разминирования. Для тех, кто только планирует такие работы, сумма компенсации составляет 100%.