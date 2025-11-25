Фермер из Херсонской области первым получил почти 5 млн грн компенсации за разминирование
Фермер из Херсонской области первым в Украине получил компенсацию за разминирование участка за свой счет. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Речь идет о сельскохозяйственном обществе "Перше травня", которому Укроборонсервис в марте-апреле 2023 года очистил участок площадью более 1150 гектаров за почти 6 млн грн.
Фермер получил 80% стоимости работ – 4,76 млн грн.
Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный отметил, что компенсацию хозяйство получило через 51 день после подачи документов.
Участок расположен в Бериславском районе, там выращивают в основном зерновые или масличные культуры. В министерстве сообщили, что во время наступления россиян в 2022 году часть этих земель пострадала от боевых действий, а значительная часть техники, животноводческие комплексы были повреждены или уничтожены в результате обстрелов.
В пресс-службе напомнили, что для фермеров, которые разминировали свои участки с 24 февраля 2022 года до 15 апреля 2024 года компенсация составляет 80% стоимости гуманитарного разминирования. Для тех, кто только планирует такие работы, сумма компенсации составляет 100%.
- 13 октября Кабмин расширил государственную программу компенсации расходов на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных угодий: ею могут воспользоваться не только агропредприятия, но и самозанятые фермеры.
- В сентябре в Счетной палате заявляли, что на разминирование сельхозземель может понадобиться более 80 лет.
