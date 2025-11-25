Фермер з Херсонщини першим отримав майже 5 млн грн компенсації за розмінування

Фото: EPA / MAXYM MARUSENKO

Фермер з Херсонської області першим в Україні отримав компенсацію за розмінування ділянки власним коштом. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про сільськогосподарське товариство "Перше травня", якому Укроборонсервіс у березні-квітні 2023 року очистив ділянку площею понад 1150 гектарів за майже 6 млн грн.

Фермер отримав 80% вартості робіт – 4,76 млн грн.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний зазначив, що компенсацію господарство отримало через 51 день після подання документів.

Ділянка розташована в Бериславському районі, там вирощують здебільшого зернові або олійні культури. У міністерстві повідомили, що під час наступу росіян у 2022 році частина цих земель постраждала від бойових дій, а значна частина техніки, тваринницькі комплекси були пошкоджені або знищені внаслідок обстрілів.

У пресслужбі нагадали, що для фермерів, які розмінували свої ділянки з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування. Для тих, хто тільки планує такі роботи, сума компенсації становить 100%.