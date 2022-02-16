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Финансовая грамотность от СomInBank: уверенные шаги к большой цели p

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 10:00
Финансовая грамотность от СomInBank: уверенные шаги к большой цели - Фото

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- "Мама, я в полиции, переведи им пожалуйста деньги, меня тут  бьют"!

- "Вас беспокоит служба безопасности банка. Ваша карточка заблокирована, скажите трехзначный код, чтобы ее разблокировать".

- "Добрый день! Я врач скорой помощи. Ваш сын попал в ДТП. Да, сейчас он у нас в машине, состояние крайне тяжелое, срочно нужны деньги для покупки дорогого препарата. Переведите пожалуйста на карточку, время идет на минуты!"

- "Я хочу купить ваш телефон. Да, готовы приобрести прямо сейчас. Скажите трехзначный код вашей карточки, чтобы я мог перечислить вам деньги".

Каждый из нас, наверняка, слышал эти слова. Кто-то смог распознать обман и не повелся на хитрости мошенников. Кое-кто даже высмеял нелепые попытки украсть деньги. Но многие наши друзья и близкие люди стали жертвами преступников и потеряли свои накопления. Преступления в этой сфере характеризуются чрезвычайно высоким уровнем латентности, поскольку жертвы далеко не всегда сообщают правоохранителям об этих случаях. Более того, даже в тех случаях, когда удается зафиксировать событие преступления, поиск и привлечение к ответственности мошенников остается непростым и малорезультативным процессом. Именно невозможность обеспечения принципа неотвратимости наказания делает мошеннический "бизнес" столь успешным и позволяет преступникам продолжать свою деятельность.

Конечно, банки пытаются противодействовать случаям финансового мошенничества, имплементируя сложные алгоритмы безопасности. СomInBank является надежным финансовым учреждением, которое отвечает всем требованиям законодательства Украины в сфере финансовой безопасности. Но вместе с тем, мы прекрасно осознаем, что надежный банк – это важный фактор, но далеко не полная гарантия защищенности средств клиентов. Уязвимым звеном в сфере финансового мошенничества является не банк, а сам клиент, который может случайно разгласить конфиденциальную информацию о себе и стать жертвой мошенников.

Финансовая грамотность от СomInBank: уверенные шаги к большой цели

Именно поэтому СomInBank осуществляет комплекс мер в сфере противодействия финансовому мошенничеству. Наш банк присоединился к информационной кампании Национального Банка Украины "Шахрай Гудбай!". Во взаимодействии с регулятором и другими участниками этой кампании, СomInBank регулярно информирует наших клиентов относительно основных принципов финансовой безопасности.

Данные независимых исследований свидетельствуют о низком уровне финансовой грамотности наших граждан. По данным ОЭСР,  уровень финансовой грамотности среди населения Украины оценивался как средний и составлял 11,2 балла из 21 возможных. Согласно данным исследования 2021, данный показатель вырос до уровня в 12.3 балла, однако один из наиболее низких показателей был зафиксирован в возрастной группе 60+. Именно поэтому, чаще всего, жертвами финансового мошенничества становятся пожилые люди, которые имеют низкий уровень осведомленности о своей финансовой грамотности.

Уровень финансовой грамотности прямо коррелирует с уровнем благосостояния в обществе. Только официально зафиксированные убытки от платежного мошенничества составляют не менее 200 миллионов гривен ежегодно. Настоящие масштабы проблемы сложно оценить, так как речь идет о чрезвычайно латентных преступлениях. Однако, очевидно, что общая сумма убытков от финансового мошенничества в Украине составляет не менее нескольких миллиардов гривен.

Значительными являются также косвенные потери, вызванные изменением в ментальном состоянии людей, которые стали жертвами финансового мошенничества. Стресс, вызванный эпизодом мошенничества, может стать катализатором возникновения или обострения физических и ментальных расстройств здоровья жертв мошенничества, особенно если речь идет о пожилых людях. При этом, люди, которые стали жертвами финансового мошенничества, теряют доверие ко всей банковской системе, что снижает потенциал этого ключевого сектора экономики.

Именно поэтому СomInBank создал в 2022 году программу корпоративно-социальной ответственности "Финансовая грамотность", концентрируя свое внимание на ключевой группе риска: пожилых людях. Вместе с нашими партнерами, СomInBank проведет в 2022 году ряд мероприятий, направленных на улучшение финансовой грамотности пожилых людей. В современном мире, бизнес не только адаптируется под существующие условия, но также и меняет их для создания комфортного и безопасного бизнес-пространства. Именно такой и является наша большая цель: создать безопасные условия для использования банковских услуг, уничтожив финансовое мошенничество в Украине. И мы будем делать последовательные шаги, для реализации поставленной цели.

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финансовая грамотность СomInBank
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