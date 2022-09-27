Финансовая корпорация по развитию США готова кредитовать украинский бизнес

Финансовая корпорация развития США (DFC) готова кредитовать украинский бизнес на суммы от $1 до $1 млрд на каждый из них, сообщает Правительственный портал.

Заместитель министра экономики Украины Александр Грибан отметил, что обычно эта компания поддерживает только американских инвесторов, осуществляющих инвестиции в разные страны мира.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Но ради Украины они сделали исключение и готовы выдавать кредиты даже в том случае, если в украинском бизнесе не будет представлен американский инвестор", – отметил Грибан.

DFC готова поддерживать Украину несколькими разными финансовыми инструментами. Помимо прямого кредитования они готовы предоставлять покрытие кредитных рисков.

"При таком сценарии кредитором для украинского заемщика выступает частный банк, но заемщик покупает страховку кредитного риска у DFC. Таким образом, условия по кредиту становятся более выгодными – заемщик получит более низкую ставку, более длительный срок привлечения денег и прочее", – отметил чиновник.

Кроме того, DFC готовы страховать политические риски, в пределах которых у них есть инструмент покрытия военных рисков. Этот инструмент очень похож на страховку инвестиций, которая уже согласована с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), но цена будет зависеть от конкретных условий того или иного бизнес-проекта.

В Минэкономики добавляют, что ограничений на количество кредитов для украинского бизнеса пока не установлены.

Американская инвесткомпания Horizon Capital объявила о запуске фонда для инвестиций в украинские технологические и экспортно ориентированные компании (Horizon Capital Growth Fund IV), в который на первом этапе привлекла $125 млн.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.