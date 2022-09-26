Horizon Capital привлек $125 млн в новый фонд для инвестиций в украинские компании

Американская инвесткомпания Horizon Capital объявила о запуске фонда для инвестиций в украинские технологические и экспортно ориентированные компании (Horizon Capital Growth Fund IV), в который на первом этапе привлекла $125 млн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Первыми донорами фонда стали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFС), дочерняя компания KfW Group, голландский предпринимательский Банк развития (FMO), Швейцарский инвестфонд для развивающихся рынков (SIFEM), Western NIS Enterprise Fund и Zero Gap Fund.

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Всего Horizon Capital планирует привлечь для фонда $250 млн.

"Благодарен инвесторам фонда Horizon Capital Growth Fund IV за внимание к Украине. И за понимание того, что инвестировать в наших людей, в идеи и компании украинцев лучше именно сейчас – в то время, когда инвестиции означают, что вы приобщаетесь к нашей победе", – прокомментировал создание фонда президент Владимир Зеленский.

"Для нас большая честь войти в историю, запустив первый фонд для Украины и Молдовы с 24 февраля, и быть первым, кто поддержал эти страны после того, как они получили заслуженный и с трудом завоеванный статус кандидата в члены ЕС в июне", — сказала Елена Кошарная, генеральный директор Horizon Capital.

Horizon Capital является ведущей частной инвестиционной компанией в Европе с активами на сумму более $1,2 млрд от инвесторов с базой капитала, превышающей $570 млрд. Компания привлекла более $580 млн в виде капитала роста для поддержки предпринимателей из Украины и Молдовы за пять лет. Фонды, управляемые Horizon Capital, инвестировали в более чем 160 компаний, в которых работают свыше 77 000 человек в регионе.

22 сентября Международная финансовая корпорация (IFC) выделила $30 млн для создаваемого под управлением Horizon Capital фонда инвестиций в украинские компании.

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Роман Бриль

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