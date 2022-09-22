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Всемирный банк возобновил инвестиции в Украину впервые с начала войны

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 10:56
Всемирный банк возобновил инвестиции в Украину впервые с начала войны - Фото
Фото: depositphotos.com

Всемирный банк впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны начал давать деньги на инвестиции в Украину, а не просто на финансирование нужд страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) выделила $30 млн для инвестиционного фонда, которым управляет американо-украинская компания Horizon Capital. Она будет вкладывать деньги в быстрорастущие технологии, а также экспортоориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове.

"Хочу поздравить руководство Horizon Capital в лице исполнительного директора Елены Кошарной. Это знаковое событие – несмотря на войну, IFC принимает решение выделить деньги для инвестиций в Украину. Это должно стать положительным сигналом и для других потенциальных инвесторов: в украинскую экономику можно и нужно начинать вкладывать деньги уже сейчас", – говорится в заявлении министра Юлии Свириденко.

Министерство надеется, что после IFC к инвестициям в Украину вернутся и другие кредиторы: Европейский банк реконструкции и развития, Немецкая корпорация по инвестициям и развитию, Фонд Рокфеллера и пр.

Андрій Водяний
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IFC Всемирный банк инвестиции Horizon Capital минэкономики Юлия Свириденко
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