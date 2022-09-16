Украина рассчитывает на большой пакет помощи Всемирного банка в ноябре

Всемирный банк в ноябре должен утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму $1 млрд, сообщил замминистра экономики Александр Грибан. Вместе со связанным финансированием сумма может увеличиться до $3,3 млрд.

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"У меня есть хорошие новости от Международной финансовой корпорации, входящей в структуру Всемирного банка. Они планируют вынести на утверждение совета директоров Всемирного банка пакет по Украине уже в ноябре этого года. Пакет будет предусматривать финансирование на $1 млрд – это будет как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance. Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, составят более $3,3 млрд", – цитирует Грибана пресс-служба Минэкономики.

По его словам, Всемирный банк также направил запрос в Европейский фонд устойчивого развития (EFSD) на $2 млрд, а в октябре во время ежегодного собрания должен предоставить трастовый фонд в поддержку Украины.

"Думаю, что уже на этапе создания фонда у них будет определенный уровень собранных обязательств, но я не знаю, будет ли это весь объем фонда или только его часть. Но точно знаю, что Минфин в покрытии дефицита бюджета предусматривает $36 млрд на следующий год. Это дает надежду, что до конца года у нас будет понимание по наполнению этого фонда", – рассказал Грибан.

По его словам, на рассмотрение совета директоров Всемирного банка выносится решение о выделении $36 млрд на финансирование дефицита бюджета в следующем году и $17 млрд на восстановление инфраструктуры и экономики Украины.

"Сумма в $17 млрд должна покрыть первоочередные потребности в восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении страхования иностранных инвестиций. Эти средства будут иметь влияние на восстановление украинской экономики, ведь они станут мультипликатором за счет задействованных строительных компаний и производителей материалов. Но самый большой мультипликатор для экономики будет именно от страхования инвестпроектов", – сказал Грибан.

14 сентября стало известно, что МВФ начинает разрабатывать новую долгосрочную программу для Украины.

Министерство финансов рассчитывает получить $38 млрд международной помощи в 2023 году, потому что иначе в бюджете Украины образуется большая дыра, которую придется закрывать эмиссией.

Андрій Водяний

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