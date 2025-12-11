Франция, несмотря на проблемы с дефицитом, решила резко увеличить расходы на оборону

Фото: Assemblée nationale / Facebook

Национальная ассамблея Франции 10 декабря поддержала принципиальное решение правительства увеличить оборонные расходы на 6,7 млрд евро (+13%) в проекте бюджета на 2026 год, несмотря на острую необходимость сократить дефицит государственных финансов, пишет BFM.

"За" проголосовали 411 членов парламента, против – 88.

Правительство Франции объяснило потребность в дополнительных расходах усилением угроз безопасности Европе после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Премьер-министр Себастьян Лекорню сказал, что армии Франции надо дать средства, чтобы гарантировать безопасность страны и защищать французские интересы по всему миру.

Спикер парламента Яэль Браун-Пиве назвала результаты голосования широким консенсусом и сказала, что "укрепление обороны перестало быть опцией – это стратегическая необходимость".

Оборонный бюджет страны вырастет с 50,5 млрд евро в 2025-м до 57,2 млрд евро в 2026 году.

Приоритетом правительства будет пополнение боеприпасов, массовое производство дронов и усиление противовоздушной обороны.

Это голосование само по себе не является финальным решением, основной государственный бюджет должен быть принят до 31 декабря. Пока что Национальная ассамблея после длительных дебатов утвердила только "социальную" часть бюджета.

В законопроекте бюджета-2026 оборона является единственной статьей с заметным ростом расходов, что отражает стратегическую важность перевооружения.