Франція, попри проблеми з дефіцитом, вирішила різко збільшити витрати на оборону
Національна асамблея Франції 10 грудня підтримала принципове рішення уряду збільшити оборонні витрати на 6,7 млрд євро (+13%) у проєкті бюджету на 2026 рік, попри гостру потребу зменшити дефіцит державних фінансів, пише BFM.
"За" проголосували 411 членів парламенту, проти – 88.
Уряд Франції пояснив потребу в додаткових витратах посиленням загроз безпеці Європи після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню сказав, що армії Франції треба дати засоби, щоб гарантувати безпеку країни та захищати французькі інтереси у всьому світі.
Спікерка парламенту Яель Браун-Піве назвала результати голосування широким консенсусом і сказала, що "зміцнення оборони перестало бути опцією – це стратегічна необхідність".
Оборонний бюджет країни зросте з 50,5 млрд євро у 2025-му до 57,2 млрд євро у 2026 році.
Пріоритетом уряду буде поповнення боєприпасів, масове виробництво дронів та посилення протиповітряної оборони.
Це голосування саме собою не є фінальним рішенням, основний державний бюджет має бути ухвалений до 31 грудня. Поки що Національна асамблея після тривалих дебатів затвердила лише "соціальну" частину бюджету.
У законопроєкті бюджету-2026 оборона є єдиною статтею з помітним зростанням витрат, що відображає стратегічну важливість переозброєння.
- В кінці листопада Бундестаг ухвалив новий бюджет Німеччини, який передбачає значне зростання військових видатків, вони сягнуть 83 млрд євро. Додаткові 25,5 млрд євро надійдуть із позабюджетного спеціального фонду бундесверу для модернізації збройних сил. Фінансування військової допомоги Україні також збільшено на 3 млрд євро, і загалом у 2026 році воно становитиме 11,5 млрд євро.
Коментарі (0)