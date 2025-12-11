Франція, попри проблеми з дефіцитом, вирішила різко збільшити витрати на оборону

Фото: Assemblée nationale / Facebook

Національна асамблея Франції 10 грудня підтримала принципове рішення уряду збільшити оборонні витрати на 6,7 млрд євро (+13%) у проєкті бюджету на 2026 рік, попри гостру потребу зменшити дефіцит державних фінансів, пише BFM.

"За" проголосували 411 членів парламенту, проти – 88.

Уряд Франції пояснив потребу в додаткових витратах посиленням загроз безпеці Європи після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню сказав, що армії Франції треба дати засоби, щоб гарантувати безпеку країни та захищати французькі інтереси у всьому світі.

Спікерка парламенту Яель Браун-Піве назвала результати голосування широким консенсусом і сказала, що "зміцнення оборони перестало бути опцією – це стратегічна необхідність".

Оборонний бюджет країни зросте з 50,5 млрд євро у 2025-му до 57,2 млрд євро у 2026 році.

Пріоритетом уряду буде поповнення боєприпасів, масове виробництво дронів та посилення протиповітряної оборони.

Це голосування саме собою не є фінальним рішенням, основний державний бюджет має бути ухвалений до 31 грудня. Поки що Національна асамблея після тривалих дебатів затвердила лише "соціальну" частину бюджету.

У законопроєкті бюджету-2026 оборона є єдиною статтею з помітним зростанням витрат, що відображає стратегічну важливість переозброєння.