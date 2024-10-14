Fitch змінило прогноз щодо рейтингу Франції на "негативний"

Проблеми з дефіцитом бюджету у Франції позначилися на кредитному рейтингу країни

Фото: EPA

Рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз рейтингу Франції до "негативного" зі "стабільного". Разом з тим, рейтинги підтверджені на рівні AA-, а короткострокові рейтинги залишились на позначці F1+, йдеться у пресрелізі агентства.

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За висновками експертів, "ризики фіскальної політики зросли" з моменту останнього огляду.

Аналітики Fitch очікують значного дефіциту, що призведе до різкого зростання державного боргу – до 118,5% ВВП до 2028 року.

Дефіцит держбюджету Франції у 2024 році, за їхньою оцінкою, має збільшитися до 6,1% ВВП, що значно перевищує весняні прогнози уряду та Fitch у 5,1% ВВП.

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"Ми прогнозуємо, що дефіцит Франції у 2024 році буде другим за величиною в єврозоні й майже втричі перевищить прогнозований середній дефіцит країн категорії AA", – йдеться у повідомленні.

Експерти підвищили оцінку дефіциту бюджету країни у 2025 і 2026 роках до 5,4% ВВП. Водночас вони не очікують, що уряд зможе досягти скорочення дефіциту нижче 3% ВВП до 2029 року.

До кінця 2026 року розмір держборгу прогнозується у 116,3% ВВП. Це є другим за величиною показником серед держав із рейтингом АА і більш ніж удвічі перевищує середній для цієї категорії рівень.

Разом із тим експерти Fitch поліпшили прогноз зростання французької економіки у 2024 році до 1,2% з очікуваних раніше 0,8%. За їхніми словами, хороші показники зовнішньої торгівлі компенсують слабкі споживчі витрати й інвестиції. Олімпійські ігри додали 0,25 процентного пункту до зростання ВВП у третьому кварталі.

У 2025 році аналітики агентства тепер очікують зростання економіки на 1,2% порівняно з колишньою оцінкою в 1,5% і прогнозують зростання на 1,3% у 2026 році.