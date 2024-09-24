Дохідність держоблігацій Франції перевищила іспанську вперше з 2008 року: причина

У Франції збільшується дефіцит бюджету, й інвестори не впевнені, що новий уряд зможе впоратися із цією кризою

Емманюель Макрон (Фото: EPA / THIBAULT CAMUS)

Дохідність державних облігацій Франції ненадовго перевищила дохідність іспанських паперів уперше з 2008 року, згідно з даними LSEG (постачальник даних для фінансових ринків). Як вказує Reuters, це свідчить про сумніви інвесторів щодо можливості нового французького уряду Франції впоратися з високим дефіцитом бюджету.

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Після світової фінансової кризи іспанські облігації традиційно вважаються більш ризиковими, ніж французькі, але у вівторок спред між десятирічними бондами Іспанії та Франції тимчасово став негативним.

"Ринок, очевидно, реагує на події у Франції. Досі неясно, якою буде податково-бюджетна політика, і індекси очікувань ділової активності вчора були вкрай похмурі", – зазначив аналітик Еммануїл Карімаліс з UBS.

Щойно призначений міністр фінансів 33-річний Антуан Арман сказав, що Франції загрожує одна з найгірших криз дефіциту бюджету у її історії. Торік дефіцит становив 5,5% проти планових 4,9%, а цього року може досягти 6%, що значно перевищує ліміт Європейського Союзу у 3%.

З початку року попередній уряд Габріеля Атталя вже скоротив бюджетні видатки на 10 млрд євро, поставивши завдання збільшити економію до 25 млрд євро.

Арман увійшов до складу нового уряду Франції, оголошеного в кінці минулого тижня. Його вдалося сформувати лише через два з половиною місяці після позачергових виборів. Прем'єр-міністром став правий політик Мішель Барньє, портфелі міністрів отримали представники центристського блоку Емманюеля Макрона і правої партії "Республіканці".

Уряду Барньє доведеться шукати можливості додаткового скорочення державних видатків і, можливо, розв'язувати ризикове питання про підвищення податків.