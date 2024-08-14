Франція після виборів зіткнулася з проблемою: не можуть ухвалити бюджет

Через відсутність більшості в парламенті Франція стикнулась із серйозним фінансовим викликом

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Франція досі не може ухвалити бюджет на наступний рік через відсутність коаліції в Національній асамблеї. Про це пише газета Le Figaro.

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Видання описує підготовку бюджету як болісне повернення на землю після ейфорії Олімпійських ігор. Франція втрачає контроль над своїми державними фінансами, йдеться в публікації.

Газета підкреслює, що хоча щороку бюджет готується в один і той самий час, зараз ситуація унікальна.

"Поки що немає уряду, який би розробив його, і парламентської більшості, яка б проголосувала за нього", – зазначає Le Figaro.

Інші країни, такі як Бельгія, вирішували подібні ситуації шляхом формування тимчасових коаліцій, однак політична напруженість у Франції надто висока, щоб така модель спрацювала.

"Щоб повторити цю модель, потрібно диво", – оцінює ситуацію видання.

Франція перебуває у надзвичайному стані у фінансових питаннях внаслідок зростання державного боргу та бюджетного дефіциту, йдеться в публікації.

Президент Франції Емманюель Макрон 9 червня заявив про розпуск Національної асамблеї. Він сказав, що поразка його табору на виборах до Європарламенту не є гарним результатом для партій, які захищають Європу.

У першому турі позачергових виборів, що відбувся 30 червня, лідирувала ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен (34% голосів). На другому місці був блок лівих партій "Новий народний фронт" — близько 29%. Далі — партія чинного президента Макрона, яка набирала 21,5% голосів.

Під час другого туру виборів, що відбувся 7 липня, жодна партія не отримала більшості для формування уряду. "Новий народний фронт" отримав 182 парламентські мандати у парламенті, коаліція Макрона "Разом!" — 168 місць і "Національне об'єднання" — 143.

23 липня Макрон заявив, що не призначатиме новий уряд щонайменше до середини серпня, тобто до завершення Олімпійських ігор у Парижі.

У вівторок, 13 серпня, очільник французького уряду Габріель Атталь запропонував політичним силам у Національній асамблеї – окрім ультралівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного об’єднання" – створити широку коаліцію, пише BFMTV.