Франция после выборов столкнулась с проблемой: не могут принять бюджет

Из-за отсутствия большинства в парламенте Франция столкнулась с серьезным финансовым вызовом

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Франция до сих пор не может принять бюджет на следующий год из-за отсутствия коалиции в Национальной ассамблее. Об этом пишет газета Le Figaro.

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Издание описывает подготовку бюджета как мучительное возвращение на землю после эйфории Олимпийских игр. Франция теряет контроль над своими государственными финансами, говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что хотя ежегодно бюджет готовится в одно и то же время, сейчас ситуация уникальная.

"Пока нет правительства, которое бы разработало его, и парламентского большинства, которое бы проголосовало за него", – отмечает Le Figaro.

Другие страны, такие как Бельгия, решали подобные ситуации путем формирования временных коалиций, однако политическая напряженность во Франции слишком высока, чтобы такая модель сработала.

"Чтобы повторить эту модель, нужно чудо", – оценивает ситуацию издание.

Франция находится в чрезвычайном положении по финансовым вопросам вследствие роста государственного долга и бюджетного дефицита, говорится в публикации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 июня заявил о роспуске Национальной ассамблеи. Он сказал, что поражение его лагеря на выборах в Европарламент не является хорошим результатом для партий, защищающих Европу.

В первом туре внеочередных выборов, состоявшемся 30 июня, лидировала ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен (34% голосов). На втором месте был блок левых партий "Новый народный фронт" – около 29%. Далее — партия действующего президента Макрона, набиравшая 21,5% голосов.

Во время второго тура выборов, состоявшегося 7 июля, ни одна партия не получила большинство для формирования правительства. "Новый народный фронт" получил 182 парламентских мандата в парламенте, коалиция Макрона "Вместе!" – 168 мест и "Национальное объединение" – 143.

23 июля Макрон заявил, что не будет назначать новое правительство как минимум до середины августа, то есть до завершения Олимпийских игр в Париже.

Во вторник, 13 августа, глава французского правительства Габриэль Атталь предложил политическим силам в Национальной ассамблее – кроме ультралевой "Непокоренной Франции" и ультраправого "Национального объединения" – создать широкую коалицию, пишет BFMTV.