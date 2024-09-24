Доходность гособлигаций Франции превысила испанскую впервые с 2008 года: причина

Во Франции растет дефицит бюджета, и инвесторы не уверены, что новое правительство сможет справиться с этим кризисом

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA / THIBAULT CAMUS)

Доходность государственных облигаций Франции ненадолго превысила доходность испанских бумаг впервые с 2008 года согласно данным LSEG (поставщик данных для финансовых рынков). Как указывает Reuters, это свидетельствует о сомнениях инвесторов по поводу способности нового французского правительства Франции справиться с высоким дефицитом бюджета.

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После мирового финансового кризиса испанские облигации традиционно считаются более рисковыми, чем французские, но во вторник спрэд между десятилетними бондами Испании и Франции временно стал отрицательным.

"Рынок, очевидно, реагирует на события во Франции. До сих пор неясно, какой будет налогово-бюджетная политика, и индексы ожиданий деловой активности вчера были крайне мрачными", — сказал аналитик Эммануил Карималис из UBS.

Только что назначенный министр финансов 33-летний Антуан Арман сказал, что Франции грозит один из худших кризисов дефицита бюджета в ее истории. В прошлом году дефицит составил 5,5% против плановых 4,9%, а в этом году может достигнуть 6%, что значительно превышает предел Европейского Союза в 3%.

С начала года предыдущее правительство Габриэля Атталя уже сократило бюджетные расходы на 10 млрд евро, поставив задачу увеличить экономию до 25 млрд евро.

Арман вошел в состав нового правительства Франции, объявленного в конце прошлой недели. Его удалось сформировать только спустя два с половиной месяца после внеочередных выборов. Премьер-министром стал правый политик Мишель Барнье, портфели министров в основном получили представители центристского блока Эмманюэля Макрона и правой партии "Республиканцы".

Правительству Барнье придется искать возможность дополнительного сокращения государственных расходов и, возможно, решать рисковый вопрос о повышении налогов.