Доходность гособлигаций Франции превысила испанскую впервые с 2008 года: причина
Доходность государственных облигаций Франции ненадолго превысила доходность испанских бумаг впервые с 2008 года согласно данным LSEG (поставщик данных для финансовых рынков). Как указывает Reuters, это свидетельствует о сомнениях инвесторов по поводу способности нового французского правительства Франции справиться с высоким дефицитом бюджета.
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После мирового финансового кризиса испанские облигации традиционно считаются более рисковыми, чем французские, но во вторник спрэд между десятилетними бондами Испании и Франции временно стал отрицательным.
"Рынок, очевидно, реагирует на события во Франции. До сих пор неясно, какой будет налогово-бюджетная политика, и индексы ожиданий деловой активности вчера были крайне мрачными", — сказал аналитик Эммануил Карималис из UBS.
Только что назначенный министр финансов 33-летний Антуан Арман сказал, что Франции грозит один из худших кризисов дефицита бюджета в ее истории. В прошлом году дефицит составил 5,5% против плановых 4,9%, а в этом году может достигнуть 6%, что значительно превышает предел Европейского Союза в 3%.
С начала года предыдущее правительство Габриэля Атталя уже сократило бюджетные расходы на 10 млрд евро, поставив задачу увеличить экономию до 25 млрд евро.
Арман вошел в состав нового правительства Франции, объявленного в конце прошлой недели. Его удалось сформировать только спустя два с половиной месяца после внеочередных выборов. Премьер-министром стал правый политик Мишель Барнье, портфели министров в основном получили представители центристского блока Эмманюэля Макрона и правой партии "Республиканцы".
Правительству Барнье придется искать возможность дополнительного сокращения государственных расходов и, возможно, решать рисковый вопрос о повышении налогов.
- Договор о Европейском Союзе предусматривает, что государства-члены должны соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать превышения дефицита более 3% ВВП, а государственного долга – более 60% ВВП. Если участник блока превышает показатель дефицита, к нему запускается специальная процедура, предусматривающая усиленный контроль и предоставление рекомендаций для уменьшения расходов и увеличения доходов.
- В июле 2024 года Совет Европейского Союза начал процедуру чрезмерного дефицита бюджета в отношении семи стран блока (Бельгия, Италия, Мальта, Польша, Словакия, Венгрия, Франция) и продолжил ее в отношении Румынии.