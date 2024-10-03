Франція готує тимчасове підвищення податків: у країні занадто великий дефіцит бюджету
Новий уряд Франції оголосив про рішення підвищити податки з 2025 року. Про це в ефірі RTL radio у середу, 2 жовтня, сказав міністр фінансів країни Антуан Арман.
Проєкт бюджету на 2025 рік із конкретними пропозиціями мають оприлюднити 10 жовтня.
Мета французької влади – скоротити бюджетний дефіцит на 60 млрд євро. Частково це планують зробити шляхом скорочення витрат (на 40 млрд євро), частково – збільшенням надходжень до бюджету.
"Щойно нам вдасться суттєво скоротити видатки, знадобиться виняткова й тимчасова допомога від тих, хто має надзвичайно високі доходи", – сказав Арман. Він запевнив, що люди з низькими й середніми доходами будуть звільнені від додаткового фіскального навантаження: "Розміри податку на доходи для тих, хто щодня ходить на роботу, не зміняться".
Його колега з уряду Лоран Сен-Мартен, міністр бюджету й фінансових рахунків, в ефірі France 2 у четвер сказав, що підвищення податків відчують тільки 0,3% населення – найбагатші домогосподарства Франції, де немає дітей і які мають річний дохід 500 000 євро.
Він теж наголосив, що податок має винятковий і тимчасовий характер.
Підвищення податків торкнеться й найбільших компаній.
Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє раніше цього тижня попередив, що нинішня фінансова ситуація в країні – це дамоклів меч, який висить над кожним громадянином Франції. "Потрібно діяти зараз, щоб забезпечити стабільне фінансове майбутнє нашої країни. Наші борги перевищують 3,2 трлн євро, і це ситуація, яку ми не можемо ігнорувати", – сказав він.
- У вересні 2024 року вперше з часів світової фінансової кризи дохідність державних облігацій Франції перевищила дохідність іспанських паперів. Причина – занадто великий дефіцит бюджету у Франції.
- Торік він становив 5,5% проти планових 4,9%, а цього року може досягти 6%, що значно перевищує ліміт Європейського Союзу у 3%. Повернутися до цільового показника Франції вдасться, в кращому випадку, не раніше кінця нинішнього десятиліття.