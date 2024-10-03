Франція готує тимчасове підвищення податків: у країні занадто великий дефіцит бюджету

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Новий уряд Франції оголосив про рішення підвищити податки з 2025 року. Про це в ефірі RTL radio у середу, 2 жовтня, сказав міністр фінансів країни Антуан Арман.

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Проєкт бюджету на 2025 рік із конкретними пропозиціями мають оприлюднити 10 жовтня.

Мета французької влади – скоротити бюджетний дефіцит на 60 млрд євро. Частково це планують зробити шляхом скорочення витрат (на 40 млрд євро), частково – збільшенням надходжень до бюджету.

"Щойно нам вдасться суттєво скоротити видатки, знадобиться виняткова й тимчасова допомога від тих, хто має надзвичайно високі доходи", – сказав Арман. Він запевнив, що люди з низькими й середніми доходами будуть звільнені від додаткового фіскального навантаження: "Розміри податку на доходи для тих, хто щодня ходить на роботу, не зміняться".

Його колега з уряду Лоран Сен-Мартен, міністр бюджету й фінансових рахунків, в ефірі France 2 у четвер сказав, що підвищення податків відчують тільки 0,3% населення – найбагатші домогосподарства Франції, де немає дітей і які мають річний дохід 500 000 євро.

Він теж наголосив, що податок має винятковий і тимчасовий характер.

Підвищення податків торкнеться й найбільших компаній.

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє раніше цього тижня попередив, що нинішня фінансова ситуація в країні – це дамоклів меч, який висить над кожним громадянином Франції. "Потрібно діяти зараз, щоб забезпечити стабільне фінансове майбутнє нашої країни. Наші борги перевищують 3,2 трлн євро, і це ситуація, яку ми не можемо ігнорувати", – сказав він.