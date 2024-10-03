Франция готовит временное повышение налогов: в стране слишком большой дефицит бюджета

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Новое правительство Франции объявило о решении повысить налоги с 2025 года. Об этом в эфире RTL radio в среду, 2 октября, сказал министр финансов страны Антуан Арман.

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Проект бюджета на 2025 год с конкретными предложениями должен быть обнародован 10 октября.

Цель французских властей – сократить бюджетный дефицит на 60 млрд евро. Частично это планируют сделать путем сокращения расходов (на 40 млрд евро), частично – увеличением поступлений в бюджет.

"Как только нам удастся существенно сократить расходы, понадобится исключительная и временная помощь от тех, кто имеет очень высокие доходы", — сказал Арман. Он заверил, что люди с низкими и средними доходами будут освобождены от дополнительной фискальной нагрузки: "Размеры налога на доходы для тех, кто каждый день ходит на работу, не изменятся".

Его коллега по правительству Лоран Сен-Мартен, министр бюджета и финансовых счетов, в эфире France 2 в четверг сказал, что повышение налогов почувствуют только 0,3% населения – самые богатые домохозяйства Франции, где нет детей и которые получают годовой доход 500 000 евро.

Он тоже подчеркнул, что налог носит исключительный и временный характер.

Повышение налогов коснется и крупнейших компаний.

Премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее на этой неделе предупредил, что нынешняя финансовая ситуация в стране – это дамоклов меч, висящий над каждым гражданином Франции. "Нужно действовать сейчас, чтобы обеспечить стабильное финансовое будущее нашей страны. Наши долги превышают 3,2 трлн евро, и это ситуация, которую мы не можем игнорировать", — сказал он.