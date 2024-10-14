Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный"

Проблемы с дефицитом бюджета во Франции отразились на кредитном рейтинге страны

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Рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Франции до "негативного" со "стабильного". При этом рейтинги подтверждены на уровне AA-, а краткосрочные рейтинги остались на отметке F1+, говорится в пресс-релизе агентства.

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По выводам экспертов, "риски фискальной политики выросли" с момента последнего обзора.

Аналитики Fitch ожидают значительного дефицита, что приведет к резкому росту государственного долга – до 118,5% ВВП к 2028 году.

Дефицит госбюджета Франции в 2024 году, по их оценке, должен увеличиться до 6,1% ВВП, что значительно превышает весенние прогнозы правительства и Fitch в 5,1% ВВП.

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"Мы прогнозируем, что дефицит Франции в 2024 году будет вторым по величине в еврозоне и почти в три раза превысит прогнозируемый средний дефицит стран категории AA", – говорится в сообщении.

Эксперты повысили оценку дефицита бюджета страны в 2025 и 2026 годах до 5,4% ВВП. При этом они не ожидают, что правительство сможет добиться сокращения дефицита ниже 3% ВВП к 2029 году.

До конца 2026 года размер госдолга прогнозируется в 116,3% ВВП. Это второй по величине показатель среди государств с рейтингом АА и более чем вдвое превышающий средний для этой категории уровень.

Вместе с тем эксперты Fitch улучшили прогноз роста французской экономики в 2024 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 0,8%. По их словам, хорошие показатели внешней торговли компенсируют слабые потребительские расходы и инвестиции. Олимпийские игры добавили 0,25 процентного пункта к росту ВВП в третьем квартале.

В 2025 году аналитики агентства теперь ожидают роста экономики на 1,2% по сравнению с прежней отметкой в 1,5% и прогнозируют рост на 1,3% в 2026 году.