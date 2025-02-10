Франция привлекает 109 млрд евро инвестиций в развитие ИИ, чтобы "остаться в игре"

Фото: EPA / AURELIEN MORISSARD

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об инвестициях на сумму 109 млрд евро ($113 млрд) в проекты искусственного интеллекта со стороны компаний, фондов и других источников в ближайшие годы. Об этом пишет Bloomberg.

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Фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планирует инвестировать в строительство нового кампуса центров обработки данных во Франции от 30 до 50 млрд евро.

Канадская многонациональная компания Brookfield Asset Management планирует инвестировать 20 млрд евро в развитие центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта во Франции в течение следующих пяти лет.

Макрон также упомянул об ожидаемых инвестициях от французских компаний, в частности, Iliad SA, Orange SA и Thales SA.

Макрон сравнил общую сумму расходов с объявлением президента США Дональда Трампа о создании Stargate – ИИ-проекта, в который одни из крупнейших технологических компаний США планируют инвестировать $500 млрд в течение следующих четырех лет.

Президент Франции сделал это заявление перед открытием AI Action Summit в Париже, в котором примут участие главы государств и правительств, в том числе Нарендра Моди из Индии, и бизнес-лидеры, такие, как Гийом Фори, главный исполнительный директор Airbus SE.

Макрон сказал, что Франция отдельно и Европа в целом должны быстро догонять лидеров, если они хотят "остаться в игре".

"Первая битва для европейцев – это инвестировать, инвестировать, инвестировать", – отметил он и добавил: "Если мы будем регулировать, прежде чем внедрять инновации, у нас не будет никаких инноваций, и люди скажут: "У нас отличное регулирование в Европе, но у нас нет ни одного игрока"".