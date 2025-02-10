Франція залучає 109 млрд євро інвестицій у розвиток ШІ, щоб "залишитись у грі"

Фото: EPA / AURELIEN MORISSARD

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про інвестиції на суму 109 млрд євро ($113 млрд) у проєкти штучного інтелекту з боку компаній, фондів та інших джерел протягом найближчих років. Про це пише Bloomberg.

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Фонд Обʼєднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) планує інвестувати у будівництво нового кампусу центрів обробки даних у Франції від 30 до 50 млрд євро.

Канадська багатонаціональна компанія Brookfield Asset Management планує інвестувати 20 млрд євро в розвиток центрів обробки даних та інфраструктури штучного інтелекту у Франції протягом наступних п'яти років.

Макрон також згадав про очікувані інвестиції від французьких компаній, зокрема, Iliad SA, Orange SA і Thales SA.

Макрон порівняв загальну суму витрат з оголошенням президента США Дональда Трампа про створення Stargate – ШІ-проєкту, в який одні з найбільших технологічних компаній США планують інвестувати $500 млрд протягом наступних чотирьох років.

Президент Франції зробив цю заяву перед відкриттям AI Action Summit у Парижі, в якому візьмуть участь глави держав і урядів, серед них і Нарендра Моді з Індії, і бізнес-лідери, такі як Гійом Форі, головний виконавчий директор Airbus SE.

Макрон сказав, що Франція окремо і Європа загалом мають швидко наздоганяти лідерів, якщо вони хочуть "залишитись у грі".

"Перша битва для європейців – це інвестувати, інвестувати, інвестувати", – зазначив він і додав: "Якщо ми будемо регулювати, перш ніж впроваджувати інновації, у нас не буде жодних інновацій, і люди скажуть: "У нас чудове регулювання в Європі, але у нас немає жодного гравця".