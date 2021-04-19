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Инвестбанк JP Morgan готов выделить более 3 млрд евро на Суперлигу – The Guardian

19.04.2021, 18:23
Инвестбанк JP Morgan готов выделить более 3 млрд евро на Суперлигу – The Guardian - Фото
Фото: ЕРА

Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase подтвердил готовность финансировать Европейскую Суперлигу – альтернативу Лиги чемпионов, против которой уже выступил УЕФА. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, 12 футбольных клубов, которые присоединились к Суперлиге, получат от JP Morgan Chase "приветственный бонус" от 200 млн евро до 300 млн евро. Ожидается, что инвестбанк выделит около 3,25 млрд евро.

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Представитель JP Morgan подтвердил готовность инвестбанка финансировать новый футбольный турнир. 

Как сообщала пресс-служба Суперлиги, участники турнира получат единовременную сумму в размере 3,5 млрд евро.

"Турнир будет построен на устойчивом финансовом фундаменте, все клубы-основатели обязуются принять структуру расходов. В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат единовременную сумму в размере 3,5 млрд евро исключительно для поддержки своих планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации последствий пандемии COVID", – говорится в заявлении Суперлиги.

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Наталия Софиенко
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футбол финансирование JP Morgan Chase суперлига
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