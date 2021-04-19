Инвестбанк JP Morgan готов выделить более 3 млрд евро на Суперлигу – The Guardian

Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase подтвердил готовность финансировать Европейскую Суперлигу – альтернативу Лиги чемпионов, против которой уже выступил УЕФА. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, 12 футбольных клубов, которые присоединились к Суперлиге, получат от JP Morgan Chase "приветственный бонус" от 200 млн евро до 300 млн евро. Ожидается, что инвестбанк выделит около 3,25 млрд евро.

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Представитель JP Morgan подтвердил готовность инвестбанка финансировать новый футбольный турнир.

Как сообщала пресс-служба Суперлиги, участники турнира получат единовременную сумму в размере 3,5 млрд евро.

"Турнир будет построен на устойчивом финансовом фундаменте, все клубы-основатели обязуются принять структуру расходов. В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат единовременную сумму в размере 3,5 млрд евро исключительно для поддержки своих планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации последствий пандемии COVID", – говорится в заявлении Суперлиги.

19 апреля 12 ведущих футбольных клубов Европы объявили о согласии создать новый турнир – Суперлигу. Согласие на создание турнира дали "Милан", "Арсенал", "Атлетико Мадрид", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм". Еще трем клубам предложат присоединиться в ближайшее время.

Акции туринского футбольного клуба "Ювентус" и английского "Манчестер Юнайтед" дорожают после новости о создании Суперлиги.

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Наталия Софиенко

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