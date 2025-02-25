Германия планирует создать фонд на 200 млрд евро для расходов на оборону и помощь Украине

Фото: Фридрих Мерц / EPA / RONALD WITTEK

Вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц , чей блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент, начал обсуждение создания нового фонда на сумму 200 млрд евро для увеличения расходов на оборону и помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg.

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По информации источников, Мерц обсуждает с представителями СДПГ способы обойти жесткие ограничения на государственные заимствования в Германии, чтобы выделить деньги для устаревшей армии страны.

Мерц обещал увеличить инвестиции в германскую армию для противодействия российской агрессии. В то же время, любое решение потребует супербольшинства в две трети голосов в парламенте, а маргинальные партии блокируют подобные инициативы.

Поэтому Мерц с союзниками рассматривают возможность протолкнуть голосование за новый пакет, который будет вдвое больше того, что был одобрен три года назад, до того, как новый парламент соберется на первое заседание 24 марта.

Одной из обсуждаемых в Германии идей является создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине.

Другими вариантами является расширение существующего фонда на 100 млрд евро или адаптация так называемого "долгового тормоза", чтобы он разрешал дополнительные расходы на оборону.

Мерц и лидер СДПГ Ларс Клингбейл планируют провести телефонный разговор во вторник, 25 февраля, чтобы обсудить поддержку Украины и оборонные расходы, и оба надеются прояснить как можно больше в ближайшие дни.

Акции европейских оборонных компаний выросли на этих новостях. В частности, немецкая Rheinmetall AG, британская BAE Systems Plc и итальянская Leonardo SpA набрали около 2% в начале торгов.

Корзина европейских оборонных акций Goldman Sachs выросла примерно на 40% с момента победы Трампа на выборах в США в начале ноября.