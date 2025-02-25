Німеччина планує створити фонд на 200 млрд євро для витрат на оборону і допомогу Україні

Фото: Фрідріх Мерц / EPA / RONALD WITTEK

Ймовірний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, чий блок ХДС/ХСС переміг на виборах до парламенту, розпочав обговорення щодо створення нового фонду на суму 200 млрд євро для збільшення витрат на оборону і допомогу Україні. Про це пише Bloomberg.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За інформацією джерел видання, Мерц обговорює із представниками СДПН способи обійти жорсткі обмеження на державні запозичення в Німеччині, щоб виділити гроші для застарілої армії країни.

Мерц обіцяв збільшити інвестиції в німецьку армію для протидії російській агресії. Водночас будь-яке рішення потребуватиме супербільшості у дві третини голосів у парламенті, а маргінальні партії блокують подібні ініціативи.

Тому Мерц із союзниками розглядають можливість проштовхнути голосування за новий пакет, який буде вдвічі більшим за той, що був схвалений три роки тому, до того, як новий парламент збереться на перше засідання 24 березня.

Однією з ідей, що обговорюються в Німеччині, є створення спеціального фонду для нових військових витрат і допомоги Україні.

Іншими варіантами є розширення існуючого фонду на 100 млрд євро або адаптація так званого "боргового гальма", щоб він дозволяв додаткові витрати на оборону.

Мерц і лідер СДПН Ларс Клінгбейл планують провести телефонну розмову у вівторок, 25 лютого, щоб обговорити підтримку України та оборонні витрати, і обидва сподіваються прояснити якомога більше в найближчі дні.

Акції європейських оборонних компаній зросли на цих новинах. Зокрема, німецька Rheinmetall AG, британська BAE Systems Plc і італійська Leonardo SpA набрали близько 2% на початку торгів.

Кошик європейських оборонних акцій Goldman Sachs зріс приблизно на 40% з моменту перемоги Трампа на виборах в США на початку листопада.