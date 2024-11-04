Германия закрыла дело против Усманова после того, как он согласился выплатить 4 млн евро
Находящийся под санкциями ЕС российский миллиардер Алишер Усманов согласился уплатить 4 миллиона евро штрафа, чтобы закрыть дело об отмывании денег в Германии. Об этом со ссылкой на прокуратуру Франкфурта пишет газета Süddeutsche Zeitung.
Уплата штрафа Усмановым не означает признания им виновности и не влечет за собой осуждение.
Прокуратура обосновала закрытие дела отсутствием финансового ущерба для кого-либо в Германии, а также давностью вероятных преступлений (в деле речь шла о "самоотмывании" денег, которое стало уголовным преступлением в Германии только с ноября 2015 года, а до этого рассматривалось как дополнительное действие к основному налоговому преступлению и отдельно не каралось).
Адвокаты Усманова настаивали на закрытии дела, а уплату штрафа объяснили соображениями "процессуальной экономии". По словам его представителей, миллиардер не хотел затягивать это "выдуманное дело".
Газета указывает, что ранее Земельный суд Франкфурта признал незаконными несколько обысков по делу Усманова, указав на отсутствие достаточного основания для первоначального подозрения. В частности, суд решил, что обвинение в том, что его миллиардное состояние происходит от преступлений, совершенных в России, было слишком общим и не подкрепленным доказательствами.
Против Усманова в Германии расследуют еще два дела: об уклонении от уплаты налогов на "трехцифровую" сумму миллионов евро и недекларировании активов в Германии. Он отвергает эти подозрения.
- Усманов попал в санкционный список Евросоюза в 2022 году – почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
- Решение было обосновано тем, что Усманов имеет "особо тесные связи" с Владимиром Путиным и активно поддерживает дестабилизацию Украины. Бизнесмен отрицал эти утверждения. Он настаивал на том, что в список его включили только из-за его большого состояния, отрицал какие-то особые связи с Путиным и свое влияние на политические решения, принимаемые российскими властями.
- В сентябре 2023 года Европейский союз перестал использовать слово "олигарх" в отношении Усманова.