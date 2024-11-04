Німеччина закрила справу проти Усманова після того, як він погодився виплатити 4 млн євро
Російський мільярдер Алішер Усманов, який перебуває під санкціями ЄС, погодився сплатити 4 мільйони євро штрафу, щоб закрити справу про відмивання грошей у Німеччині. Про це з посиланням на прокуратуру Франкфурта пише газета Süddeutsche Zeitung.
Сплата штрафу Усмановим не означає визнання ним винуватості й не тягне за собою засудження.
Прокуратура обґрунтувала закриття справи відсутністю фінансових збитків для будь-кого у Німеччині, а також давністю ймовірних злочинів (у справі йшлося про "самовідмивання" грошей, яке стало кримінальним злочином у Німеччині лише з листопада 2015 року, а до того розглядалося як додаткова дія до основного податкового злочину й окремо не каралося).
Адвокати Усманова наполягали на закритті справи, а сплату штрафу пояснили міркуваннями "процесуальної економії". За словами його представників, мільярдер не хотів затягувати цю "вигадану справу".
Газета вказує, що раніше Земельний суд Франкфурта визнав незаконними кілька обшуків у справі Усманова, вказавши на відсутність достатньої підстави для початкової підозри. Зокрема, суд вирішив, що звинувачення в тому, що його мільярдний статок походить від злочинів, скоєних у Росії, було занадто загальним і не підкріпленим доказами.
Проти Усманова в Німеччині розслідують ще дві справи: про ухилення від сплати податків на "трицифрову" суму мільйонів євро і недекларування активів у Німеччині. Він відкидає ці підозри.
- Усманов потрапив до санкційного списку Євросоюзу у 2022 році – майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
- Рішення було обґрунтоване тим, що Усманов має "особливо тісні зв'язки" з Володимиром Путіним та активно підтримує дестабілізацію України. Бізнесмен заперечував ці твердження. Він наполягав на тому, що до списку його включили лише через його великий статок, заперечував якісь особливі зв'язки з Путіним і свій вплив на політичні рішення, які ухвалює російська влада.
- У вересні 2023 року Європейський союз перестав використовувати слово "олігарх" щодо Усманова.