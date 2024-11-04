Німеччина закрила справу проти Усманова після того, як він погодився виплатити 4 млн євро

Російський олігарх зміг відбити одне з обвинувачень у Німеччині, але залишаються ще два

Фото: EPA

Російський мільярдер Алішер Усманов, який перебуває під санкціями ЄС, погодився сплатити 4 мільйони євро штрафу, щоб закрити справу про відмивання грошей у Німеччині. Про це з посиланням на прокуратуру Франкфурта пише газета Süddeutsche Zeitung.

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Сплата штрафу Усмановим не означає визнання ним винуватості й не тягне за собою засудження.

Прокуратура обґрунтувала закриття справи відсутністю фінансових збитків для будь-кого у Німеччині, а також давністю ймовірних злочинів (у справі йшлося про "самовідмивання" грошей, яке стало кримінальним злочином у Німеччині лише з листопада 2015 року, а до того розглядалося як додаткова дія до основного податкового злочину й окремо не каралося).

Адвокати Усманова наполягали на закритті справи, а сплату штрафу пояснили міркуваннями "процесуальної економії". За словами його представників, мільярдер не хотів затягувати цю "вигадану справу".

Газета вказує, що раніше Земельний суд Франкфурта визнав незаконними кілька обшуків у справі Усманова, вказавши на відсутність достатньої підстави для початкової підозри. Зокрема, суд вирішив, що звинувачення в тому, що його мільярдний статок походить від злочинів, скоєних у Росії, було занадто загальним і не підкріпленим доказами.

Проти Усманова в Німеччині розслідують ще дві справи: про ухилення від сплати податків на "трицифрову" суму мільйонів євро і недекларування активів у Німеччині. Він відкидає ці підозри.